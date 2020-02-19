31 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Эрлинг Холанд (2020) | Фото: REUTERS / Leon Kuegeler DFL

Дубль юной звезды "Боруссии" помог одолеть "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "ПСЖ".

19-летний норвежец установил очередной рекорд результативности, став первым игроком в истории "Боруссии", кому удалось забить в своих первых матчах за клуб в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, отмечает портал sportbox.ru. Более того, сделал он это первым же своим ударом в створ.

Холанд догнал нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в списке лучших бомбардиров ЛЧ этого сезона. У обоих теперь по 10 забитых мячей. Напомним, ранее норвежец забил 8 мячей, выступая на групповой стадии за австрийский "Зальцбург".

Добавим также, что в другом матче дня испанский "Атлектико" в Мадриде переиграл с минимальным счётом действующего победителя ЛЧ английский "Ливерпуль" (1:0).

Ответные матчи пройдут 11 марта.

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Дубль юной звезды "Боруссии" помог одолеть "ПСЖ" в Лиге чемпионов

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия, ПСЖ, Атлетико, Ливерпуль, Лига чемпионов



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