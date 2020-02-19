Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в декабре 2019 года на $1,517 млрд по сравнению с ноябрем.

Так, сумма финансовых вложений РФ в американские государственные бумаги в декабре составила $9,974 млрд. Такие данные приводятся Минфином.

Показатель снизился впервые за пять месяцев. Лидером по вложениям в облигации США является Япония, Россия не входит даже в топ-30 стран держателей, отмечает Regnum.

Напомним, Россия сокращает инвестиции в американский госдолг с 2018 года. В июле 2018-го РФ выбыла из списка крупнейших держателей гособлигаций США.