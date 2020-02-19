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Политика Свердловская область Уральский ФО
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

Володин не унимается: Вихарева по политическим причинам сместили с поста главы комиссии

В Екатеринбургской городской думе продолжается борьба за посты председателей комиссий. Вчера спикер Игорь Володин не смог сместить главу комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александра Колесникова. Сегодня разгорелись ожесточённые дебаты по поводу отставки главы комиссии по самоуправлению Алексея Вихарева.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в отличие от вчерашнего заседания, отставка обсуждалась заочно - Алексей Вихорев не пришёл, а спикер Игорь Володин сформулировал требования о смене главы комиссии несколько более развёрнуто. Вчера он предлагал лишить должности председателя комиссии по городскому хозяйству "на основании устных обращений депутатов", Вихарева же обвинил в неуважении к коллективу и однопартийцам, а также в том, что он зачастую выдаёт своё мнение за мнение партии и думы в целом.

Следом слово взял Александр Колесников, не согласившийся с этими претензиями и отметивший, что нареканий к работе Вихарева как председателя комиссии так и не прозвучало."Я ни разу не слышал, чтобы Вихарев выдавал свои решения за решения партии и решения думы. Наоборот, это вы так делали. По налогу – вы лично и Тестов ваш друг настаивали на том, чтобы этот налог прошёл. То, что Игорь Валерьевич озвучил замечания – они надуманные", – подчеркнул он.

Владимир Стругов призвал не относиться к должностям "как к чему-то извечному" и посчитал, что менять председателя комиссии раз в год было бы доброй традицией. Правда на замечания коллег не смог однозначно определиться, стоит ли также проводить регулярную ротацию спикера и вице-спикера.

Константин Киселёв рассказал, что действительно не имеет претензий к Алексею Вихареву на этом посту, однако недоволен его политикой "соглашательства с администрацией города" и поэтому проголосует за отставку именно по политическим мотивам.

Михаил Матвеев, призывавший вообще не ставить этот вопрос на голосование, подчеркнул, что "часть коллег, видимо, пришла сюда с уже сформированным мнением" и подобный ход дел является "нарушением принципов морали, этики, демократии". "То, что сейчас происходит здесь, это маразм и мы так далеко зайдём", – подчеркнул он.

Тем не менее, на этот раз большинством голосов было принято решение об отставке Алексея Вихарева с поста председателя комиссии. На его место спикер думы рекомендовал назначить Иру Овчинникову.

Напомним, 11 февраля спикер и вице-спикер гордумы Екатеринбурга получили право решающего голоса на заседаниях профильных комиссий. Соответствующие поправки внёс депутат Константин Киселев. Это сразу же вызвало опасения того, что теперь спикер Игорь Володин может смещать с должностей глав комиссий депутатов-оппонентов, и породило обвинения в адрес председателя в узурпации власти и диктаторских замашках. И подтверждение этому не заставило себя долго ждать.

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Володин не унимается: Вихарева по политическим причинам сместили с поста главы комиссии

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Теги: Екатеринбург, дума, Вихарев



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