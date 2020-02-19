31 Августа 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" завершило укладку подводного перехода нефтепровода через реку Амынья  

Урайское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" завершило прокладку дюкера магистрального нефтепровода (МН) Красноленинская – Шаим – Конда через р. Амынья.

В ходе обустройства перехода трубопровода через реку выполнено протягивание дюкера протяженностью 144 метра по дну водотока, проведена обратная засыпка траншеи. Гидравлические испытания на прочность и герметичность дюкера запланированы на апрель текущего года.

Работы проводились в рамках замены участка основной нитки нефтепровода с 100 км по 124 км (ХМАО-Югра) в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции.

Строительно-монтажные работы на участке МН начались в октябре 2019 года. В настоящее время проводится сварка плетей в нитку трубопровода и изоляция стыков, разработка траншеи, укладка и балластировка трубы с обратной засыпкой. Кроме того, выполняется расчистка трассы от кустарника и мелколесья, ведется строительство лежневой дороги. В рамках строительства вдольтрассовой линии электропередачи (ВЛ-10кВ) производится забивка свай под опоры, сварка ростверков, установка опор. Работы по замене участка нефтепровода выполняются в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.

Общая протяженность участка, подлежащего замене, составляет 24,3 км, включая три перехода через водные преграды путем протаскивания дюкеров по дну.

На подводном переходе через р. Мулымья ведется разработка траншеи. Дюкер протяженностью 202 м сварен в нитку, его протаскивание запланировано на конец февраля. Еще один дюкер протяженностью 170 м будет проложен через р. Кандырь в апреле 2020 года.

Завершение работ по замене участка МН Красноленинская – Шаим – Конда с 100 км по 124 км планируется в ноябре 2020 года. Техническое перевооружение трубопровода позволит обеспечить повышение его надежности и экологическую безопасность.

 

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АО "Транснефть – Сибирь" завершило укладку подводного перехода нефтепровода через реку Амынья  

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Теги: транснефть - сибирь, нефтепровод, река



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