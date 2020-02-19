Минтрансу предложили запретить прослушивание музыки в общественном транспорте без наушников

Минтрансу предложили ввести новое правило проезда в любом общественном транспорте – запретить прослушивать аудио и смотреть видео без наушников. С такой инициативой в министерство обратилась Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП), передает РИА Новости.

Ассоциация провела исследование, в результате которого 94% респондентов (речь о экономически активных москвичах, пользующихся общественным транспортом) крайне негативно высказались о публичном прослушивании музыки. "Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему", - рассказали в ассоциации.

"Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, её невозможно не слышать. Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации", - сказала президент НАДЭП Альбина Холгова.

"Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы", - отметила Холгова.