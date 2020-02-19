В Миассе задержали бывшего директора машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший директор АО "Миасский машиностроительный завод" Андрей Юрчиков.

Как сообщает U74.ru, вместе с ним была задержана бывший начальник бюджетно-экономической службы оборонного предприятия Елена Нуждина.

По предварительным данным, их подозревают в хищении средств предприятия в особо крупном размере.

Напомним, Юрчиков был назначен генеральным директором ММЗ в сентябре 2011 года и руководил предприятием до осени 2018 года. В октябре 2018 года ему был присвоено звание почетного гражданина Миасса.

Добавим, что Миасский машиностроительный завод входит в структуру АО "ГРЦ им. Макеева".