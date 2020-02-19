На Среднем Урале пять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом

На Среднем Урале произошло ДТП с участием пассажирского междугородного автобуса. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, авария случилась сегодня около 8 утра: автобус двигался по маршруту "Екатеринбург – Рефтинский", его водитель не выдержал дистанцию до стоящего впереди грузовика и столкнулся с ним. Всего в момент ДТП в автобусе было 25 пассажиров, по предварительным данным, травмы получили пятеро из них.

Для доставки людей в пункт назначения сотрудники ГИБДД организовали другой автобус. Сейчас движение на данном участке дороги затруднено.

Инспекторами выясняются все обстоятельства аварии, опрашиваются очевидцы и водители. Также устанавливаются личности пострадавших.