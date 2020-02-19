Лыжник из Норвегии Крюгер умышленно сбил Большунова, победил его соотечественник Клебо

В рамках очередного соревновательного дня в рамках "Ски Тура" в Швеции прошли состязания в спринте свободным стилем.

В начале полуфинальной гонки произошёл инцидент. Норвежец Симен Крюгер наступил на лыжу россиянину Александру Большунову, в результате чего оба упали, потеряв возможность пробиться в финал.

Норвежец Крюгер бросился под лыжи Большунова и не пустил Сашу в финал спринта🤬 pic.twitter.com/DPLZIW70Yj — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 18, 2020

Большунов после гонки был очень возмущён, заявив, что норвежская команда ведёт против него нечестную игру, пишет портал sport24.ru.

"Они просто не знают как его по-другому остановить", - делятся мнением в сети болельщики.

Отметим, что спринт в итоге выиграл соотечественник Крюгера Йоханнес Клебо, с которым Большунов борется за первое место в тотале (1760 баллов в активе Большунова, 1278 - у Клебо).