31 Августа 2020
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Спорт
Норвежец Симен Крюгер наступил на лыжу россиянину Александру Большунову в время спринтерского забега (2020) | Фото: Eurosport

Лыжник из Норвегии Крюгер умышленно сбил Большунова, победил его соотечественник Клебо

В рамках очередного соревновательного дня в рамках "Ски Тура" в Швеции прошли состязания в спринте свободным стилем.

В начале полуфинальной гонки произошёл инцидент. Норвежец Симен Крюгер наступил на лыжу россиянину Александру Большунову, в результате чего оба упали, потеряв возможность пробиться в финал.

Большунов после гонки был очень возмущён, заявив, что норвежская команда ведёт против него нечестную игру, пишет портал sport24.ru.

"Они просто не знают как его по-другому остановить", - делятся мнением в сети болельщики.

Отметим, что спринт в итоге выиграл соотечественник Крюгера Йоханнес Клебо, с которым Большунов борется за первое место в тотале (1760 баллов в активе Большунова, 1278 - у Клебо).

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Лыжник из Норвегии Крюгер умышленно сбил Большунова, победил его соотечественник Клебо

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Теги: Александр Большунов, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо, лыжи



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