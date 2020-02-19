"Девушка, вы либо билет покажите, либо предъявите..." Ургант пошутил над "Пермской ездой"

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" оценил креатив пермяков, предложивших назвать транспортную карту "Пермской ездой", передает корреспондент Накануне.RU.

"Самый популярный вариант в народном голосовании стал вариант "Пермская езда", который "лингвисты" в соцсетях для простоты сократили. Мне кажется этот вариант "П" и "езда"... не доработан. Может возникнуть путаница. Как контролер должен сказать? Женщина, вы либо билет покажите, либо предъявите... Или: Сережа, не проси бабушку деньги на транспортную карту класть. Врачи смеются", - пошутил шоумен.

Напомним, ранее власти Перми уже сказали, что название "Пермская езда" во второй этап голосования - не пройдет.

"Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений, а также не имеющие отрицательных коннотаций. Пермякам напоминают, что выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал", - говорится в сообщении мэрии.