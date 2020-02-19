31 Августа 2020
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новостройки, дома, строительство (2015) | Фото: siapress.ru

Цены на квартиры в новостройках установили рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет, пишет газета "Известия".

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% - до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

Эксперты поясняют, что увеличение стоимости квартир закономерно, так как после кризиса 2014–2015 годов увеличивался спрос на недвижимость по мере снижения ипотечных ставок.

Ранее аналитики не исключили рост цен на вторичное жилье в 2020 году. Исходя из данных портала Domofond.ru, увеличение стоимости вторичного жилья напрямую зависит от динамики цен на новостройки.

Так, по итогам прошлого года из-за взрывной волны роста цен на однокомнатные квартиры в новых домах (увеличение на 30%), выросли и цены на вторичные "двушки". По прогнозам экспертов, еще большую динамику мы сможем наблюдать в текущем году.

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Цены на квартиры в новостройках установили рекорд

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Теги: цены, квартиры, новостройки



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