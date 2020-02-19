Государство резко изменило схему распределения частот 5G, и операторы ею недовольны

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта, пишет РБК.

Указанная в документе схема значительно отличается от той, которая была утверждена совсем недавно, в конце 2019 года. Так, комиссия откажется от плана провести первые аукционы на частоты для 5G, вместо этого совместному предприятию крупнейших российских операторов разрешат провести масштабные дополнительные тесты предлагаемого диапазона.

Одновременно ГКРЧ планирует разрешить операторам использовать для развития 5G без дополнительных аукционов уже выделенные им частоты, которые сейчас применяются для работы других поколений сетей связи — 2G, 3G или 4G.

Новую концепцию определения частот для связи пятого поколения большинство участников рынка восприняли негативно. По словам собеседника издания в одном из операторов "большой четверки", операторы "крайне разочарованы" тем, что вопрос выделения 3,4–3,8 ГГц для развития 5G так и не решен. "Без этого диапазона наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий", — сказал он.