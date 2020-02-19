Уральский драматург Николай Коляда предупредил о возможном закрытии своего театра

Известный уральский драматург Николай Коляда написал письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В нем творческий деятель пожаловался на непростое финансовое положение своего театра.

"Не могу больше, трудно мне. Не могу больше тащить этот воз", - пишет Коляда в своем Facebook.

По его словам, с сентября в театре "по пол-зала каждый день".

"Люди не хотят тратить деньги на театр. Зарплата маленькая у людей, не до жиру. А мы кормимся только от продаж, а их нету", - сетует драматург.

Он обратился к губернатору с просьбой взять "Коляда-театр" на областное финансирование или помочь каким-то другим способом.

"Без поддержки извне, думаю, этот сезон в театре будет последним", - предупредил Николай Коляда.

Он добавил, что в субботу в театр с визитом приедет свердловский вице-губернатор Павел Креков, с которым они обсудят сложившуюся ситуацию.