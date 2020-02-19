"Газпром" разместил 10-летние евробонды на рекордные $2 млрд

"Газпром" вышел на рынок валютного капитала – компания разметила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд при ставке в 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%, сообщают "Ведомости".

Эта сделка – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, при этом в прошлом году больше заняло только Министерство финансов РФ. Наибольший интерес к бумагам "Газпрома" проявили инвесторы из Нового света, выкупившие более 30% выпуска. 42-43% облигаций разделили между собой покупатели из Европы и Азии. На долю российских игроков пришлось немногим более 20%, сообщил Шулаков. Спрос на бумаги "Газпрома" превысил предложение почти втрое и составил более $5,6 млрд.

Евробонды российской компании размещены не только с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская" Saudi Arabian Oil" и французская "Total". Общий размер программы внешних заимствований, планируемой "Газпромом" на 2020 г., – 558 млрд руб, а одобренный советом директоров лимит на выпуск еврооблигаций — до 6 млрд евро. Если он будет выбран полностью, на евробонды может прийтись около 75% внешних займов "Газпрома" в этом году.