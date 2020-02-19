Минобороны передаст Челябинску коммунальные сети поселка Шагол

Челябинск примет на баланс коммунальную инфраструктуру поселка Шагол. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Речь идет о передаче в муниципальную собственность трех участков земли, на которых располагается детсад, школа и городская поликлиника, объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе, коммунальных сетей от Министерства обороны РФ.

"Когда тепловые и водопроводные сети, две насосные станции и бытовая канализация будут переданы на баланс муниципалитета, город сможет привести их в порядок и обеспечить бесперебойное функционирование", - рассказали в гордуме.

Как отметил спикер гордумы Андрей Шмидт, коммунальные объекты нуждаются в реконструкции.

"Но, к сожалению, это не было имуществом челябинского городского округа. Поэтому мы не могли направить туда средства целевым образом. Сейчас есть согласие о передаче от Минобороны РФ, в чьем ведении находилось это имущество", - подчеркнул он.

Имущество будет передано в ведение ЧКТС и МУП ПОВВ.