31 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Минобороны передаст Челябинску коммунальные сети поселка Шагол

Челябинск примет на баланс коммунальную инфраструктуру поселка Шагол. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Речь идет о передаче в муниципальную собственность трех участков земли, на которых располагается детсад, школа и городская поликлиника, объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе, коммунальных сетей от Министерства обороны РФ.

"Когда тепловые и водопроводные сети, две насосные станции и бытовая канализация будут переданы на баланс муниципалитета, город сможет привести их в порядок и обеспечить бесперебойное функционирование", - рассказали в гордуме.

Как отметил спикер гордумы Андрей Шмидт, коммунальные объекты нуждаются в реконструкции.

"Но, к сожалению, это не было имуществом челябинского городского округа. Поэтому мы не могли направить туда средства целевым образом. Сейчас есть согласие о передаче от Минобороны РФ, в чьем ведении находилось это имущество", - подчеркнул он.

Имущество будет передано в ведение ЧКТС и МУП ПОВВ.

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Минобороны передаст Челябинску коммунальные сети поселка Шагол

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Теги: Шагол, коммунальные сети, депутаты, Минобороны,



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