Бывший министр здравоохранения Омской области разбился на снегоходе

Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева было найдено под перевернувшимся снегоходом.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти мужчины. Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла в Черлакском районе. Мужчина пропал 17 февраля, его супруга обратилась с заявлением в полицию.

Как передает Regnum, бывший чиновник был фигурантом уголовного дела о приобретении томографов по завышенным ценам. Ущерб оценили в 138 млн рублей, но дело закрыли за истечением срока давности.