31 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
пожар в реабилитационном центре (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Из горевшего центра социальной помощи в Екатеринбурге эвакуировались более 30 человек

В Екатеринбурге сегодня рано утром загорелся центр социальной помощи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Дунайской поступил в шестом часу утра. Прибывшие пожарные не могли оперативно приступить к тушению, поскольку здание было под напряжением. Площадь возгорания составила 300 кв.м, огнем был поврежден дом и гараж, в котором находились два автомобиля. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли.

пожар в реабилитационном центре(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Как уточнили в ведомстве, в доме размещался центр социальной помощи людям. До прибытия пожарных эвакуировались 32 человека, еще одного спасли огнеборцы.

В 7 часов 29 минут специалистам удалось справиться с огнем. Сейчас ведется проливка и разбор сгоревших конструкций, а также устанавливается причина пожара.

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Из горевшего центра социальной помощи в Екатеринбурге эвакуировались более 30 человек

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Теги: центр, пожар, МЧС, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 19.02.2020 10:50 Мск При пожаре в реабилитационном центре Екатеринбурга "Твой дом" погиб человек

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