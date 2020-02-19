Из горевшего центра социальной помощи в Екатеринбурге эвакуировались более 30 человек

В Екатеринбурге сегодня рано утром загорелся центр социальной помощи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Дунайской поступил в шестом часу утра. Прибывшие пожарные не могли оперативно приступить к тушению, поскольку здание было под напряжением. Площадь возгорания составила 300 кв.м, огнем был поврежден дом и гараж, в котором находились два автомобиля. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли.

Как уточнили в ведомстве, в доме размещался центр социальной помощи людям. До прибытия пожарных эвакуировались 32 человека, еще одного спасли огнеборцы.

В 7 часов 29 минут специалистам удалось справиться с огнем. Сейчас ведется проливка и разбор сгоревших конструкций, а также устанавливается причина пожара.