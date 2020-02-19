Карантин закончен: первые эвакуированные из Уханя туристы покинули Тюмень

Эвакуированные из Уханя в Тюмень туристы уже начали покидать территорию санатория "Градостроитель", передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня ночью автобусом в аэропорт "Рощино" были доставлены 62 человека. Они улетают в Москву. До конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда пожелают - поездом или самолетом - сообщила во время брифинга директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

Она отметила, что сотрудники, которые работали с эвакуированными туристами, получат премии.

Сразу после того, как санаторий покинет последний гость - он будет тщательно обработан.

Заместитель главного врача по медицинской части терапевтического стационара областной клинической больницы №1 Алексей Барадулин сообщил, что 14 дней наблюдение за пациентами вели 75 сотрудников круглосуточно.

"Выполнялись исследования по тем вопросам, которые возникали в процессе. В первые дни двоих перевели в инфекционную больницу, рады что у них все прошло благополучно. Огромные слова благодарности к гостям - они соблюдали правила и слышали нас, мы старались отвечать на все их просьбы и поддерживали их как соотечественников вернувшихся из очага инфекции. Спасибо оперативному штабу, волонтерам и жителям города, которые откликнулись. Технический персонал организовал отличное питание, надеюсь часть гостей уехали от нас поправившимися в весе", - заявил он, добавив, что сотрудники работали в противочумных костюмах, в специальных очках, защищали слизистые. Меры предосторожности были приняты, как в инфекционном очаге.

Напомним, ограничения были сняты после того, как пришли последние результаты анализов, которые показали, что все граждане здоровы. Как сообщалось ранее, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.