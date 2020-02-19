31 Августа 2020
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Происшествия В России Крым
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Подростки, готовившие теракты в Керчи, администрировали "группы смерти" в соцсетях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в Керчи.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, следователям поручено в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, а также установить причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению подростков.

Напомним, в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения.

Подростки, готовившие теракты в Керчи(2020)|Фото: telegram/Mash

Сообщалось, что молодые люди готовили теракт и якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи.

По данным СК, подростки разработали планы вооруженных нападений. В интернете они нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также схемы зданий. По данным ФСБ, бомбы юноши испытывали на домашних животных.

Кроме того, задержанные администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые "группы смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.

По данным Mash, подростков нашли после того, как они похвастались своими "подвигами" перед 16-летней подружкой. Девушка живет в другом регионе России, знакомство с парнями ее сильно напугало, она рассказала о них близким, информация дошла до ФСБ. Вскоре их задержали.

В Крыму проверят все образовательные учреждения, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

По ее словам, один задержанный - учащийся девятого класса городской школы номер 15, второй подросток - студент Керченского морского колледжа, пишет Regnum.

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Подростки, готовившие теракты в Керчи, администрировали "группы смерти" в соцсетях

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Теги: крым, керчь, подростки, теракты



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Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 21:11 Мск В Крыму предъявили обвинение двум подросткам, которые готовили теракт в керченской школе

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Ранее 18.02.2020 20:33 Мск В Крыму и Курганской области ФСБ задержала подростков, которые готовили "колумбайн" в керченских школах

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