В Лабытнанги из-за производственного брака в 627 многоквартирных домах пропало электричество

Сотрудники прокуратуры Лабытнанги выяснили причины отсутствия электричества в 627 многоквартирных домах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отключение произошло 16 января. Причиной стал производственный брак комплектующих деталей системы защиты энергоблока, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. Поставщик электроэнергии, местный филиал ПАО "Передвижная энергетика", не выяснил причины случившегося. Аналогичные нарушения закона выявлены по фактам отключений электроснабжения, произошедших в ноябре-декабре 2019 г.

Городская прокуратура внесла директору филиала "Передвижной энергетики" представление. Оно рассмотрено, нарушения устранены, виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности. В отношении ресурсоснабжающей организации и директора её филиала возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, которые направлены в мировой суд.