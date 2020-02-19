Махонин представил нового главу аппарата правительства Прикамья

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства представил и.о. главы аппарата кабмина Елену Анисимову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Елена Леонидовна – опытный управленец: работала и в администрации Перми, и в Чусовом. Ценно, что она понимает, как работать с правительством со стороны муниципального служащего, имеет взгляд на процесс с другой стороны", - цитирует Махонина пресс-служба кабмина.

В 1987 г. Елена Анисимова окончила Пермский государственный университет по специальности "Физик. Преподаватель физики". В 2004 г. – Пермский филиал Уральской академии госслужбы по специальности "Юрист". В 1989 г. работала учителем в Чусовской средней школе №9, с 1997 г. – ведущим специалистом, заведующей организационным отделом, заместителем главы администрации города Чусового.

С 2006 г. – замглавы организационного отдела управления по общим вопросам, начальник отдела, начальник управления организационно-методической работы, заместителем руководителя аппарата мэрии столицы края. В 2011 г. возглавила аппарат администрации Перми.