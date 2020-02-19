Дочь Пескова рассказывает об отсутствии "мажорства" в МГИМО и частных французских школах

21-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, попыталась убедить подписчиков своей страницы в Instagram в том, что ее образование не элитное, и в парижских частных бизнес-школах и МГИМО учится не только золотая молодежь.

"В России нередко встречается мнение, что получать образование за границей и в престижных вузах страны могут только "мажоры". Я считаю, что так рассуждать – как минимум абсурдно", - пишет Пескова (при этом не раскрывая, в чем же абсурд).

"На бакалавриате я отучилась во Франции в обычной бизнес школе, куда поступить было не так уж сложно (разумеется, зная язык, а этого за деньги не купишь). И никакие "связи" мне в этом не помогли. Да, обучение было платным, и я прекрасно понимаю, что многие не могут себе этого позволить, но что теперь, не использовать возможности, которые у тебя есть, потому что кого-то это может вывести из себя?" – спрашивает девушка.

Лиза поучает: "Париж (особенно в наше время) - не всегда означает утро с шампанским и видом на Эйфелеву башню в отеле 1000€/ночь, пакеты Chanel и рестораны нон-стоп. Так могут думать только те, кто кроме как на открытках этот город не видели и особо им не интересовались".

"Что касается магистратуры МГИМО – учиться там может абсолютно любой старающийся и способный человек (как и в любых других престижных ВУЗах). Например, на моем факультете МО учатся очень образованные и невероятно способные ребята. (Да, без репетиторов и других "привилегий") Мне очень повезло с потоком, так как я все время учусь чему-то у своих одногруппников и мне все время нужно работать, чтобы не отставать, - рассказывает дочь чиновника. - На нашем факультете вообще речи о "мажорстве" и каких-то проплаченных сессиях и быть не может. Естественно, стереотип о золотой молодёжи взялся не из воздуха, но это не значит, что все дети влиятельных родителей из обеспеченных семей неспособные и безответственные".