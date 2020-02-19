Суд снизил срок в колонии экс-начальнику УФСИН России по Курганской области

19 февраля в Курганском областном суде решилась судьба бывшего руководителя управления ФСИН России по Зауралью Ильгиза Ильясова, передает корреспондент Накануне.RU.

В конце октября прошлого года Курганский городской суд огласил приговор Ильясову - ему дали 5,5 лет в колонии общего режима, однако бывший силовик не согласился и подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрение несколько раз откладывалось.

Сегодня суд изменили приговор Ильясову, назначив окончательное наказание в виде 4 лет в колонии общего режима.

Как отметила адвокат Ильясова, суд необоснованно приговорил ее подзащитного.



"В приговоре суда не было конкретизировано какие именно акты подписывал Ильясов, суд определил ущерб на основании экспертизы. Там приведена таблица, какие работы некачественно были сделаны, какие не сделаны. Получается, нет причинно- следственной связи между подписанием актов задним числом и причинённым ущербом. Часть актов подписывал не только Ильясов, а еще и его заместитель. Ильясов знал, что в случае некачественного выполнения работ по контракту, будет ответственность на подрядчике. Ильясов руководствовался тем, что ему нужно было достроить этот долгострой (дом для сотрудников в Иковке - прим.)", - отметила адвокат.



Ильясов отметил, что хочет довести свою позицию до суда.



"В чем криминальная составляющая моих действий? Я осуществлял только общее руководство работами. Закреплено было за моими подчинёнными определённые функции, за которые они несли ответственность. В должностных инструкциях все это чётко прописано. У меня был один умысел - закончить строительство дома и обеспечить жильём пенсионеров и сотрудников УФСИН. Выводы суда противоречат сами себе", - отметил Ильясов.

Ильясов попросил освободить его и отметил, что не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Напомним, следствие считало, что Ильясов растратил 13 млн руб., которые были выделены управлению ФСИН в рамках государственного контракта на строительство жилого дома в селе Иковка для сотрудников ведомства - Ильясов принял этот дом с нарушениями. Несколько лет назад экс-начальник принял работы по строительству на ул. 2-ая Часовая в Кургане здания нового СИЗО - оказалось, что выполненные работы не соответствовали проектно-сметной документации.

Также Ильясов получил от фирмы ООО "ПромНефтеСтрой" сразу три взятки, но не деньгами, а строительными материалами, которые увез в свой личный коттедж в Кетовском районе и там пустил их в дело. Еще один эпизод уголовного дела - Ильясов привозил на территорию своего загородного дома заключенных, которых заставлял строить ему коттедж. Однажды один из зэков сбежал, после его поймали и оформили инцидент как побег из исправительной колонии.