СМИ: Холдинг Вексельберга в разы поднимет тарифы в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Директор департамента гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и авиакомпанию "Аэрофлот" представить позиции по поводу долгосрочных тарифов аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Письмо содержит заключение управления регулирования транспорта ФАС. Аэропорт с 2018 года принадлежит "Аэропортам регионов" Виктора Вексельберга. Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год.

Для возврата вложений объекта, который будет сдан в декабре 2022 года, инвестор просит установить на 2023–2027 годы новые тарифы, которые, как ожидаются, вырастут в разы. Это приведет к подорожанию авиабилетов.

Антимонопольная служба предложение инвестора поддерживает, сообщают "Ведомости".

Напомним, в январе текущего года авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может отказаться от полетов в аэропорты Ростова-на-Дону и Самары (входят в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга).

Недовольство лоукостера вызвал рост стоимости обслуживания в указанных аэропортах.

По зимнему расписанию, которое действует до 31 марта, "Победа" летает из Ростова и Самары в Москву и Санкт-Петербург, в апреле компания хотела сохранить эти направления и добавить рейсы между Самарой и Сочи, сказал собеседник агентства. На сайте компании билеты в Ростов и Самару не продаются.

Тарифы на обслуживание авиакомпаний в Платове (Ростов-на-Дону) ФАС утвердила в 2017 году, в Курумоче (Самара) - в 2018 году и в обоих случаях их утвердили на несколько лет вперед с ежегодной индексацией.