СМИ: Холдинг Вексельберга в разы поднимет тарифы в аэропорту Петропавловска-Камчатского

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кожаные куртки на зиму Butik.ru ссылки

Экономика Дальневосточный ФО
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Холдинг Вексельберга в разы поднимет тарифы в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Директор департамента гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и авиакомпанию "Аэрофлот" представить позиции по поводу долгосрочных тарифов аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Письмо содержит заключение управления регулирования транспорта ФАС. Аэропорт с 2018 года принадлежит "Аэропортам регионов" Виктора Вексельберга. Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год.

Для возврата вложений объекта, который будет сдан в декабре 2022 года, инвестор просит установить на 2023–2027 годы новые тарифы, которые, как ожидаются, вырастут в разы. Это приведет к подорожанию авиабилетов.

Антимонопольная служба предложение инвестора поддерживает, сообщают "Ведомости".

Напомним, в январе текущего года авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может отказаться от полетов в аэропорты Ростова-на-Дону и Самары (входят в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга).

Недовольство лоукостера вызвал рост стоимости обслуживания в указанных аэропортах.

По зимнему расписанию, которое действует до 31 марта, "Победа" летает из Ростова и Самары в Москву и Санкт-Петербург, в апреле компания хотела сохранить эти направления и добавить рейсы между Самарой и Сочи, сказал собеседник агентства. На сайте компании билеты в Ростов и Самару не продаются.

Тарифы на обслуживание авиакомпаний в Платове (Ростов-на-Дону) ФАС утвердила в 2017 году, в Курумоче (Самара) - в 2018 году и в обоих случаях их утвердили на несколько лет вперед с ежегодной индексацией.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

СМИ: Холдинг Вексельберга в разы поднимет тарифы в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вексельберг, Камчатка, аэропорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2020 14:56 Мск "Победа" пригрозила уйти из двух аэропортов Вексельберга из-за повышения стоимости обслуживания

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети