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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Россияне смогут снимать наличные на заправках и в аптеках

Эксперимент Visa по снятию наличных денег в магазинах России признан удачным.

Система решила дальше продвигать инициативу. Так, обналичить деньги скоро можно будет в аптеках и на заправках, сообщает РИА "Новости".

В начале 2018 года сообщалось о том, что российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.

Получить наличные на кассе магазина можно будет лишь при условии совершения какой-либо покупки, иначе торговым точкам будет невыгодно заниматься подобным, сообщил Войлуков. Однако в АБР опасаются, что это может стать нарушением прав потребителей. Ассоциация обратилась за разъяснением в Роспотребнадзор.

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Россияне смогут снимать наличные на заправках и в аптеках

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Теги: visa, деньги, наличные



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