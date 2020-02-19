Россияне смогут снимать наличные на заправках и в аптеках

Система решила дальше продвигать инициативу. Так, обналичить деньги скоро можно будет в аптеках и на заправках, сообщает РИА "Новости".

В начале 2018 года сообщалось о том, что российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.

Получить наличные на кассе магазина можно будет лишь при условии совершения какой-либо покупки, иначе торговым точкам будет невыгодно заниматься подобным, сообщил Войлуков. Однако в АБР опасаются, что это может стать нарушением прав потребителей. Ассоциация обратилась за разъяснением в Роспотребнадзор.