В Екатеринбурге трамвай наехал на мальчика

В Екатеринбурге полицейские выясняют обстоятельства наезда на пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД города, вечером 18 февраля водитель трамвая маршрута № 15, двигаясь по улице Московской, допустила наезд на пешехода - подросток переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате 14-летний мальчик с перелом таза и костей левого предплечья госпитализирован.

В момент аварии в салоне трамвая было около 10 пассажиров. Из них никто не пострадал.