Поставки одежды и обуви из КНР в РФ частично нарушены

Распространение коронавируса в Китае привело к нарушениям в поставках одежды и обуви в России на весну.

По словам экспертов, однако поставщики и ретейлеры смогут избежать негативных последствий для потребителей из-за запасов товара или перегруппировкой поставщиков. У ретейлеров имеется товарный запас на 1,5-2 месяца.

При этом исключается рост цен на китайскую одежду в ближайшее время, так как у ретейлеров с учетом низкой покупательской способности населения существуют проблемы в стимулировании продаж, сообщает ТАСС.

Тем временем, граждане Китая пока не смогут приезжать в России в частных и рабочих целях, а также по учебе - в Москве решили временно приостановить въезд граждан КНР и закрыть границу.

Въезд в Россию граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля и до особого распоряжения.

С 19 февраля будет приостановлен прием документов и выдачу приглашений для посещения России китайцами.