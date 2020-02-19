В России отменят банковские комиссии при оплате ЖКХ

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении Кремля.

Глава государства назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ "квазинагрузкой".

С такой идеей выступил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. По его словам, дополнительная финансовая нагрузка в виде банковских комиссий вызывает возмущение добросовестных плательщиков, в первую очередь речь идет о пенсионерах.В партии уже обсудили данный вопрос с Банком России и готовы сделать соответствующие предложения.

Тем временем, Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение услуг ЖКХ за долги.

Законопроект подготовил депутат Алексей Куринный. Причиной внесения его инициативы стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

Намерение поддержать документ высказали во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.

При этом в Минстрое не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В министерстве отметили, что этот вопрос достаточно урегулирован, а своевременна оплата ЖКУ является обязанностью граждан.