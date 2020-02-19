31 Августа 2020
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Экономика В России
сбербанк.онлайн (2018) | Фото: severpost.ru

Сбербанк повысил ставки по вкладу

Сбербанк с 19 февраля повышает максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку.

До 14 марта можно будет открыть промовклад "Лови весну". Он рассчитан на пять месяцев. Ставка составит 5%. Таким образом, максимальная ставка вклада вырастет сразу на 0,5 процентного пункта.

Запуск промовклада приурочен к 23 февраля и 8 марта, сообщают "Ведомости".

Напомним, 7 февраля Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6%. Такое развитие событий предсказывали многие эксперты. Это шестая корректировка ставки за последний год.

Ставка была понижена, несмотря на такие сдерживающие факторы как назначение нового правительства, принятие дополнительных социальных обязательств государством (маткапитал, индексация пенсий и т.д.) и уханьский коронавирус.

Главная причина продолжения курса на снижение ставки – замедление инфляции. И аналитики предсказывают еще минимум одно снижение – на те же 25 б.п. – до конца 2020 года.

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Сбербанк повысил ставки по вкладу

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Теги: Сбербанк, вклады, депозиты



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