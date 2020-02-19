В Госдуме считают, что Сурков может уйти в творчество

Владислав Сурков после освобождения от должности помощника российского президента может уйти в творчество.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. "Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется", - сказал Калашников, сообщает РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин своим Указом освободил от должности помощника главы государства Владислава Суркова, говорится на официальном сайте Кремля.

Причины отставки Суркова не называются.

Слухи об уходе чиновника с должности помощника Путина появились еще в конце января этого года. Сурков, напомним, курировал работу на "донбасском" направлении российской политики, а также вел переговоры об урегулировании конфликта между Украиной и ДНР.

11 февраля стало известно, что кураторство по этому направлению взял на себя замглавы администрации Путина Дмитрий Козак.