"Национальная катастрофа": протоиерей Смирнов высказался о российских мужчинах

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой" страны.

Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. "Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков", - сказал он, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жен, которых он сравнил с бесплатными проститутками. По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.

Не осталась в стороне и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. У себя в Telegram-канале она пригласила Смирнова в гости, чтобы посмотреть, как живет "нормальная семья". По ее мнению, бракосочетание — бессмысленная и усложняющая множество аспектов жизни вещь.