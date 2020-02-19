31 Августа 2020
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Общество В России
протоиерей Дмитрий Смирнов (2012) | Фото:Накануне.RU

"Национальная катастрофа": протоиерей Смирнов высказался о российских мужчинах

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой" страны.

Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. "Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков", - сказал он, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жен, которых он сравнил с бесплатными проститутками. По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.

Не осталась в стороне и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. У себя в Telegram-канале она пригласила Смирнова в гости, чтобы посмотреть, как живет "нормальная семья". По ее мнению, бракосочетание — бессмысленная и усложняющая множество аспектов жизни вещь.

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"Национальная катастрофа": протоиерей Смирнов высказался о российских мужчинах

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Теги: протоиерей, мужчины, религия



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