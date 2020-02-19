"Единая Россия" предложила повысить пенсии

Госдуме и кабмину РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации, сообщил первый замглавы партии "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Бюджет у нас стабильный, он профицитный. Фонд национального благосостояния в настоящий момент достаточно полон. Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения", сказал он.

Исаев также прокомментировал необходимость возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам. "Полное восстановление индексации пенсий всем работающим пенсионерам - это около 0,5 трлн рублей - достаточно существенные средства. Это нужно обсуждать с правительством, это не быстро обсуждаемый вопрос", - отметил он, сообщает ТАСС.

Ранее член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму проект закона о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как следует из пояснительной записке к документу, восстановление механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам планируется с 2020 года.

Иконников отмечает, что актуальность инициативы обусловлена внесением президентом России поправок в Конституцию, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета, напоминает парламентарий.

"В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют", - утверждает Иконников.

Как сообщалось, индексация пенсий работающим пенсионерам России не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.