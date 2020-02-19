31 Августа 2020
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Политика В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Сертификат на маткапитал будут выдавать при выписке из роддома

Кабмин России упростит получение сертификата на материнский капитал.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в перспективе это можно будет сделать после выписки из роддома. По его словам, выплаты должны помочь молодым семьям получить дополнительные средства и собственную недвижимость, сообщает ТАСС.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об упрощении процедуры получения материнского капитала и выплат на детей.

Для получения пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, понадобится только написать заявление.

Маткапитал будут предоставлять на основании записи о рождении в органах ЗАГС.

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Сертификат на маткапитал будут выдавать при выписке из роддома

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Теги: маткапитал, семьи



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Ранее 12.02.2020 15:07 Мск Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

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