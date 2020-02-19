Неисправный SSJ100 с Мантуровым на борту сел во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил посадку авиалайнер Sukhoi Superjet 100.

У самолета сработал датчик неисправности. На борту находился пассажир по имени Денис Мантуров. Так же зовут министра промышленности и торговли.

По словам источников, лайнер следовал из Берлина. Глава Минпромторга Денис Мантуров 18 февраля был в рабочей поездке в Германии. В этот день у министра была встреча с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Самолет принадлежит авиакомпании "Русджет", специализирующейся на частных корпоративных и коммерческих полетах, в том числе VIP-класса, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) испытывают проблемы с продажами SSJ-100, но при этом уже начали испытания первой крупной системы для проекта SSJ-New. Речь идет о новой установке охлаждения воздуха отечественного производства. Она входит в систему кондиционирования и является ее основным агрегатом.

SSJ-New – это SSJ-100 с частично импортозамещенным оборудованием. Предполагается, что на создание такой модифицированной модели уйдет примерно два года и около 15 млрд руб.