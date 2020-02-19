"Все флаги в гости к нам". Столица Самотлора принимает Международный молодежный научно-практический Форум "Нефтяная столица"

Нижневартовск в эти дни стал гостеприимной площадкой проведения III Международного молодежного научно - практического Форума "Нефтяная столица", передает корреспондент Накануне.RU. Во Дворце искусств Нижневартовска накануне состоялось открытие. Действо оказалось масштабным. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава города Нижневартовска Василий Тихонов участвовали в открытии форума в сопровождении множества иностранных гостей.

В этом году форум проходит в третий раз и посвящен сразу нескольким знаковым событиям - 90 лет со дня образования ХМАО – Югры, 55 лет со дня открытия Самотлорского месторождения, столицей которого и стал Нижневартовск. Самотлор внес свой весомый вклад в добычу уже 12 млрд тонн югорской нефти.

Международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" проходит в Югре с 2018 года. Основная заявленная цель – обмен опытом и развитие международных связей в сфере науки, инноваций и отраслевого образования. Организаторы и участники масштабного слета отмечают, что главные задачи - внести вклад в развитие прикладной науки в нефтегазовой отрасли, консолидацию ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки. А для Нижневартовска стать площадкой столь содержательного съезда - хорошая возможность позиционирование города как нефтяной столицы.

Отметим, что в этом году форум явно прибавил "в весе" своих участников , как количественно - принимают участие более 900 человек (в прошлом году было 700 участников), так и качественно. Ученые, молодые специалисты, профессионалы, представители нефтяных компаний, студенты, аспиранты, представители органов власти разного уровня, научных центров не только России, но и из других стран собрались в Нижневартовске, при этом заявленное количество конкурсных работ от молодых специалистов и юных ученых выросло по отношению к прошлым годам на треть.

Перечислить все мероприятия, которые входят в программу форума, в одной статье не реально. Но даже простое упоминание тем семинаров, круглых столов, презентаций и конкурсов впечатляет. В нижневартовском Дворце искусств в рамках форума пройдут: открытая презентация проекта "Разработка прогноза развития нефтяной и смежных отраслей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе научно-методической оценки использования технологий повышения нефтеотдачи при освоении ресурсной базы региона", международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов "Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов" , будет работать сразу несколько научно-практических сессий по темам: "Современные технологические решения в нефтегазовой отрасли", "Промышленное развитие: от идеи до технологии", "Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов" , "Экология. Зеленые технологии". На конкурс заявлена масса инновационных проектов, участникам предстоит защищаться по темам: "Нефтегазовые технологии"; "Промышленные технологии и технологии безопасного производства"; "Экология. Зеленые технологии". В программе форума также международный нефтяной академический конгресс имени Ф.К. Салманова, студенты Нижневартовского государственного университета смогут встретиться и пообщаться с учеными и практиками нефтегазового дела.

Губернатор Югры Наталья Комарова, открывая форум, особенно акцентировала внимание на реальной значимости его для всей нефтегазовой отрасли страны. "Форум стал уже экспертной площадкой, где интеллектуальные продукты становятся драйверами экономического развития, он генерирует идеи, которые впоследствии становятся частью производственных процессов", - сказала губернатор.

Риад Хаддад, чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ, который стал гостем и участником форума во главе целой делегации из Сирии особенно отметил столицу Самотлора не просто как площадку проведения форума, а как нефтяную столицу, которая вызывает восхищение и показывает достижения развития Югры, России. "Этот форум отражает факт научного прогресса и развития Югры, России", - сказал посол. Он поблагодарил Россию за поддержку во всех сферах Сирии, выразил признательность народу страны: "Россия стала образцом страны, которая может достичь процветания и безопасности для своего народа посредством сотрудничества и уважения взаимных интересов между странами, а не посредством колониальной политики".

Анатолий Золотухин, старший вице-президент мирового нефтяного совета, советник при ректорате по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, в беседе с уральскими журналистами оценил столицу Самотлора и само самотлорское месторождение как место, которое получает второе дыхание в своем развитии. "Мы считаем, что у нефтяных месторождений есть вторая жизнь, потому что ресурс нефтегазовый становится восполняемым и теперь мы говорим о том ,что это восполняемый источник энергии", - отметил Золотухин.

"Самотлор сегодня начинает реинкарнацию, это уникальное гигантское месторождение, а потенциал Баженовской свиты может достигать 40%, а это значит, что нефти в России хватит, скажем так, на сотни лет. Поэтому говорить, что нефть в России кончается – это не правда, а потому молодым людям учиться надо нефтегазовому делу, это перспективное будущее", - подытожил ученый.

Форум, который проходит в Нижневартовске, действительно устремлен в будущее. Любому участнику бросалось в глаза, что молодых лиц на всех площадках ,которые работаю в рамках форума - подавляющее большинство. И это не случайно.

Наравне с именитыми учеными нефтяной сферы свое видение будущего отрасли смогли озвучить начинающие нефтяники. Самый молодой участник форума старшеклассник "Роснефть-класса" нижневартовской школы №42 Евгений Плетт выступил на пленарном заседании с докладом "Дополненная реальность нефтегазовой отрасли" о цифровизации производства.

В этом году в программу Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" впервые включены занятия зимней школы Российского национального комитета Мирового нефтяного совета* "ЭнерГений". Зимняя школа "ЭнерГений" – это интенсивный ознакомительный курс для учеников 9-11 классов, позволяющий старшеклассникам получить не только теоретические знания о нефтегазовой отрасли, но и ознакомиться с организацией производственных процессов на практике. На этот раз приглашения в зимнюю школу "ЭнерГений" получили учащиеся Санкт-Петербурга и Югры, ставшие победителями международных олимпиад по физике, химии и экологии, студенты Санкт-Петербургского горного университета, Сургутского и Югорского государственных университетов (Югра).

Кирилл Молодцов, помощник руководителя главы администрации президента, напутствуя ребят, которые будут заниматься в "ЭнерГении" сказал: "Это уникальная возможность работы и выбора профессии. Вы будететой уникальной составляющей преемственности поколений между теми, кто создавал нефтегазовую отрасль Югры , теми, кто сейчас этим занимается и теми, кто будет поддерживать устойчивое развитие Югры и России. Это перспективное будущее для вас".

Занятия в зимней школе помогут старшеклассникам выбрать будущую профессию и понять, насколько для них привлекательна и интересна работа в нефтегазовой отрасли, представителям вузов поможет в решении вопросов, касающихся профессиональной, творческой и социальной самореализации студентов. Местом проведения зимней школы "ЭнерГений" стал Нижневартовск – один из самых благоустроенных городов Югры, который на протяжении многих десятилетий играет важную роль в российской нефтедобыче. В расписание зимней школы "ЭнерГений" включены разнообразные лекции, позволяющие участникам получить широкое представление о ситуации в отрасли и ее перспективах, узнать много нового и интересного о различных областях нефтегазовой индустрии.

Конкретные результаты нижневартовского большого съезда впереди, но уже понятно, что форум "Нефтяная столица" в Нижневартовске стал не просто масштабным событием, но площадкой, которая может дать реальный старт молодым и целеустремленным в большую профессиональную жизнь в нефтяной отрасли страны и мира.