Дворец культуры за 9,5 млрд тенге начали строить в Уральске

В областном центре ЗКО начали возведение дворца культуры. Уникальное здание площадью в 20 тысяч квадратных метров станет украшением площади Первого Президента

Источник - Новости

Как отметили в управлении строительства, новый объект станет местом проведения различных культурно-массовых мероприятий, концертов и выставок.

Многие из них сейчас проходят в Казахском театре драмы, где зрительный зал рассчитан на 320 мест.

"Стоимость проекта составляет 9 млрд 465 млн тенге. Финансирование осуществляется за счет социальных инвестиций Карачаганакского консорциума. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году"

В подрядной организации отметили, что сейчас на возведении объекта занято порядка 130 человек.

"Само здание очень большое. Оно состоит из семи блоков. В центре будет расположен зрительный зал на 926 мест. Здесь же будут размещены конференц-залы, выставочный зал, кафе, административные помещения и медпункт."