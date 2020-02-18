31 Августа 2020
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Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 25 февраля приедет в Курган

25 февраля с официальным визитом в Курганскую область приедет председатель Правительства России Михаил Мишустин, об этом Накануне.RU рассказал источник в Москве, близкий к Кремлю и самому Мишустину.

"Да, едет, дата назначена - 25 февраля, но еще возможны изменения - это нормальный процесс для подобных визитов", - отметил собеседник.

Ожидается, что Мишустин в Кургане в сопровождении губернатора Курганской области Вадима Шумкова посетит несколько ведущих предприятий региона, чтобы понять в каком направлении продолжать работу над улучшением состояния экономики Зауралья.

Также премьер-министр проведет совещание в Кургане с участием всех первых лиц региона, а также крупных бизнесменов. Формат совещания будет закрытым для прессы.

Решение о визите в Курганскую область было принято после того, как регион попал в топ-10 рейтинга субъектов РФ с самой сложной экономической ситуацией. Ожидается, что Мишустин неофициально будет курировать Зауралье и вместе с губернатором выстраивать четкие и конкретные пути выхода из затяжного кризиса, в который область вогнали прошлые руководители - Олег Богомолов и Алексей Кокорин.

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин 25 февраля приедет в Курган

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Теги: Михаил Мишустин, премьер-министр, правительство, Курган, визит



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