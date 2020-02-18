В СК официально прокомментировали задержание гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова

В Следственном комитете Свердловской области официально прокомментировали возбуждение уголовного дела и задержание генерального директора ОЭЗ Артемия Кызласова.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, ему вменяют ч.6 ст.290 УК РФ - это "вымогательство взятки в особо крупном размере".

Также задержали жителя Екатеринбурга 1968 года рождения, который был посредником в передаче взятки.

По версии следствия, в прошлом году Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

Кызласов, напомним, был задержан вечером 17 февраля после получения взятки от подрядчика сотрудниками ФСБ. Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к другим подобным преступным эпизодам.