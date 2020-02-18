31 Августа 2020
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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

В Крыму и Курганской области ФСБ задержала подростков, которые готовили "колумбайн" в керченских школах

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков 15 и 16 лет - Данила А. и Артема Ш., об этом пишет Mash.

Сообщается, что молодые люди хотели устроить теракт и якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи.

Также есть информация, что сотрудники ФСБ задержали по одним данным девушку-подростка, по другим - молодого человека в Курганской области, который пока проходит свидетелем. Якобы подросток знал (-ла) о готовящихся терактах в Крыму, именно он (она) сообщил (-ла) силовикам о планах злоумышленников.

В ходе обыска дома у подростков нашли взрывчатку и оружие.

Официально в ФСБ пока не прокомментировали задержание.

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В Крыму и Курганской области ФСБ задержала подростков, которые готовили "колумбайн" в керченских школах

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Теги: Крым, Курган, задержание, теракт, взрывчатка, боеприпасы, ФСБ, Данил А., Артем Ш.



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Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 21:11 Мск В Крыму предъявили обвинение двум подросткам, которые готовили теракт в керченской школе
Ранее 19.02.2020 07:54 Мск Подростки, готовившие теракты в Керчи, администрировали "группы смерти" в соцсетях

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