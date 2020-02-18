В Крыму и Курганской области ФСБ задержала подростков, которые готовили "колумбайн" в керченских школах

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков 15 и 16 лет - Данила А. и Артема Ш., об этом пишет Mash.

Сообщается, что молодые люди хотели устроить теракт и якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи.

Также есть информация, что сотрудники ФСБ задержали по одним данным девушку-подростка, по другим - молодого человека в Курганской области, который пока проходит свидетелем. Якобы подросток знал (-ла) о готовящихся терактах в Крыму, именно он (она) сообщил (-ла) силовикам о планах злоумышленников.

В ходе обыска дома у подростков нашли взрывчатку и оружие.

Официально в ФСБ пока не прокомментировали задержание.