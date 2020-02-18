31 Августа 2020
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Сергей Шойгу (2016) | Фото: Накануне.RU

Шойгу: В Европе наблюдается последовательный рост террористических угроз и киберпреступности

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на пресс-конференции в Риме заявил, что в Европе последовательно растут террористические угрозы, киберпреступность, незаконная миграция - и все это на фоне усиления напряженности между Россией и НАТО.

Как отметил Шойгу, России и Италии нужно объединить усилия для противодействия этим угрозам.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, Шойгу в Риме встречался с итальянскими коллегами в формате "2+2".

"В последние годы возросло количество проблем международной безопасности, решать которые можно только скоординированными усилиями различных государств. Важную роль в этом процессе могут сыграть военные ведомства России и Италии", - отметил российский министр.

Шойгу добавил, что в ходе переговоров стороны затронули обстановку в Сирии. По его словам, борьбу с международным терроризмом там необходимо продолжать общими усилиями.

Глава российского военного ведомства отметил, что итальянцам предложили ряд направлений сотрудничества, которые можно было бы реализовать в ближайшей перспективе.

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Шойгу: В Европе наблюдается последовательный рост террористических угроз и киберпреступности

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Теги: Сергей Шойгу, Россия, Италия, Рим, Минобороны



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