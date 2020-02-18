Повторные результаты: Все эвакуированные из Китая в Тюмень граждане оказались здоровы

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова заявила, что только что пришли последние результаты повторных анализов на коронавирус из новосибирского научного центра "Вектор", сообщили в Оперативном штабе.

"Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", - отметила Куликова.

Сейчас во всех карантинных блоках проведут дезинфекцию, санаторий будет работать в прежнем режиме.

Напомним, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

33 человека после окончания карантина улетят в Москву, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По девять человек представляют Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – Челябинск, шесть – Владивосток, пятеро – Красноярск, по четыре – Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.