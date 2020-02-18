Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим Указом освободил от должности помощника главы государства Владислава Суркова, говорится на официальном сайте Кремля.

Причины отставки Суркова не называются.

Слухи об уходе чиновника с должности помощника Путина появились еще в конце января этого года. Сурков, напомним, курировал работу на "донбасском" направлении российской политики, а также вел переговоры об урегулировании конфликта между Украиной и ДНР.

11 февраля стало известно, что кураторство по этому направлению взял на себя замглавы администрации Путина Дмитрий Козак.

Сурков первый раз стал помощником Путина еще в 2004 году. С 2012 года он возглавлял аппарат правительства РФ, а в 2013 году стал помощником Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.