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Политика Свердловская область Уральский ФО
Александр Колесников (2018) | Фото: Накануне.RU

"Городская дума превращается в ИП Володин": Колесников ответил на попытку спикера свергнуть его с должности

Глава комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, депутат ЕГД Александр Колесников прокомментировал попытку спикера думы лишить его полномочий главы комиссии. Как рассказал красноречивый политик в беседе с журналистом Накануне.RU, представительный орган превращается в "бизнес" председателя думы Игоря Володина.

"Городская дума - это коллегиальный орган, но превращается в ИП (индивидуальный предприниматель) Володин. Это неправильно. И товарищ спикер в это свято верит. На Володина влияют Тестов и Киселев. Вот Константин-то точно "присел ему на уши", что называется", - высказался Колесников.

При этом на обещания Володина предпринимать дальнейшие шаги по снятию народного избранника с поста главы комиссии, Колесников реагирует спокойно.

"У нас свободная страна и спикер имеет право на инициативу", - подытожил собеседник агентства.

Отметим, что сегодня комиссия собралась для рассмотрения итогов работы департамента архитектуры мэрии, но неожиданно в повестку был включен вопрос о том, чтобы снять с поста Колесникова.

Сам Колесников заявил, что хотел бы услышать основания для готовящегося решения. Ответом ему было молчание коллег. В итоге предложение о снятии не прошло.

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"Городская дума превращается в ИП Володин": Колесников ответил на попытку спикера свергнуть его с должности

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Теги: Александр Колесников, Екатеринбургская Городская Дума



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