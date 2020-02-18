Пост депутата, который проходит свидетелем по делу Тефтелева, получил спикер гордумы

Комиссию по бюджету, экономике и муниципальному имуществу Челябинской гордумы возглавил спикер Андрей Шмидт.

как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, все три депутатских фракции выдвинули Андрея Шмидта на должность председателя комиссии. Депутаты на заседании городского парламента единогласно поддержали это решение.

Напомним, в декабре депутаты Челябинской гордумы освободили Сергея Селещука от должности председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. Сергей Селещук проходит свидетелем по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова. По версии следствия, обвиняемые получили взятку в особо крупном размере от депутата за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.