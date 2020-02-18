30 Августа 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш, Андрей Шмидт, Наталья Котова (2019) | Фото: Накануне.RU

Пост депутата, который проходит свидетелем по делу Тефтелева, получил спикер гордумы

Комиссию по бюджету, экономике и муниципальному имуществу Челябинской гордумы возглавил спикер Андрей Шмидт.

как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, все три депутатских фракции выдвинули Андрея Шмидта на должность председателя комиссии. Депутаты на заседании городского парламента единогласно поддержали это решение.

Напомним, в декабре депутаты Челябинской гордумы освободили Сергея Селещука от должности председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. Сергей Селещук проходит свидетелем по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова. По версии следствия, обвиняемые получили взятку в особо крупном размере от депутата за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

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Пост депутата, который проходит свидетелем по делу Тефтелева, получил спикер гордумы

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Теги: Сергей Селещук, Евгений Тефтелев, гордума, депутат, отставка, Андрей Шмидт,



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