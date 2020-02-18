Встречный иск: "Рамэк-ВС" решила, что лучший способ защиты от требований заказчика (УВЗ) - это нападение

Накануне сразу в нескольких уральских СМИ появилась информация об очередных претензиях к УВЗ со стороны подрядчиков, передает корреспондент Накануне.RU. Журналисты удивительно оперативно отследили появление в картотеке Арбитражного суда информации об иске. Суть претензий не ясна, но согласно картотеке арбитража Свердловской области, 250 млн рублей намерена требовать от УВЗ фирма "Рамэкс-ВС" родом из Санкт-Петербурга.

Иск был подан 14 февраля. Но так как-то получилось, что любопытство по отношению к судебной тяжбе уральские журналисты проявили почти одновременно, начиная с 17 февраля.

Пока о сути претензий что-либо трудно сказать. Известно лишь, что «Рамэк-ВС» (Санкт-Петербург) специализируется на производстве компьютеров и другого оборудования и является подрядчиком Минобороны РФ. Судя по данным картотеки суда, иск, возможно, будет рассматривать судья свердловского Арбитражного суда Юлия Колясникова.

Накануне.RU попыталось прояснить ситуацию и обратилось за комментарием в пресс-службу УВЗ, где нам пока смогли лишь протранслировать пояснения юридической службы предприятия. "АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны АО «РАМЭК-ВС» по договору генерального подряда расторгло его в одностороннем порядке и предъявило в Арбитражный суд исковое заявление с требованиями об оплате штрафных санкций и возврате стоимости неотработанного аванса. В свою очередь АО «РАМЭК-ВС», в качестве ответных мер избрало способ затягивания дела путем предъявления иска к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», с требованиями по которым Общество не согласно", - говорится в комментарии юристов.

Кроме того, стало известно, что сейчас соответствующие процессуальные документы по защите интересов УВЗ в связи с предъявлением искового требования АО «РАМЭК-ВС» как раз готовятся.