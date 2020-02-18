30 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

Стоимость досрочных выборов губернатора Прикамья составит 228,4 миллионов рублей

Стоимость досрочных выборов губернатора Пермского края составит 228,4 млн руб. Такие цифры указаны в пояснительной записке к поправкам в закон "О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - передает корреспондент Накануне.RU.

Выборы в регионе пройдут 13 сентября. Одновременно с выборами главы региона, избиратели округов №2, №13 и №17 смогут проголосовать за кандидатов в заксобрание края.

Решение по поправкам будет принято в марте.

Напомним, Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля, после того, как Максим Решетников стал министром экономического развития. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Напомним, что сегодня на представлении Махонин отметил, что постарается сделать все, чтобы завершить масштабные проекты своего предшественника.

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Стоимость досрочных выборов губернатора Прикамья составит 228,4 миллионов рублей

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Теги: Дмитрий Махонин, Максим Решетников, выборы губернатора



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