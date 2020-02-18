30 Августа 2020
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Общество Челябинская область
химиотерапия, онкология, рак (2017) | Фото: evimeds.ru

В Свердловской области снизились показатели выявления запущенной онкологии

Благодаря национальным проектам "Здравоохранение" и региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 2019 г. зафиксировано снижение числа пациентов, чьи злокачественные новообразования впервые обнаружены только на четвертой стадии. Сравнивая с показателями позапрошлого года, почти на 1%, что означает повышение выявления опухоли на более ранних стадиях, а следовательно и увеличение случаев более безопасной и эффективной терапии.

Свердловскими онкологами также зафиксировано, что 70% пациентов, прошедших курс лечения на первой и второй стадиях рака, уже перенаправлены в диспансерную группу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, жители Урала стали меньше болеть сразу несколькими видами онкопаталогий. Так, опухоли бронхов, легких и трахеи стало болеть на 10,3% меньше людей. Количество болеющих раком костей снизилось на 9,5%, зафиксированные показатели злокачественных образований полости рта показали уменьшение на 18,6%.

Как рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Елишев, большинство людей даже не подозревают о злокачественных образованиях внутри своего организма. По его словам, в 2019 г. у пришедших на прием свердловчан выявлено более 800 случаев злокачественной опухоли. Однако, к счастью, у почти 60% новообразования распознаны на ранних стадиях. Сейчас, благодаря расширенному онкоскринингу, введенному в диспансеризацию в прошлом году, стало возможным заподозрить патологию на ранних стадиях, когда еще нет никаких симптомов,

Так, за последние два года стали чаще выявлять рак на первой и второй стадиях: опухоли желудка на 8,1%, прямой кишки на 6,3%, а ободочной кишки на 5%. Выявление злокачественных образований полости рта на ранних стадиях увеличилось на 4,6%, молочной железы на 4,2%, шейки матки на 4%. Опухоли предстательной железы на 2,5%, а почек на 1,7%.

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В Свердловской области снизились показатели выявления запущенной онкологии

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Теги: Онкология, патология



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