Зеленский пригрозил заселить эвакуированных из Уханя украинцев в особняках политиков

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в связи с возвращением украинцев из Уханя некоторые политики провоцируют население на протесты. И он лично поселит эвакуированных граждан страны в особняках таких политиков. Об этом он сказал после срочного заседания СНБО.

По его словам, местные политические силы подстрекают местных жителей перекрывать дороги.

Вчера в Киевской и Львовской областях прошли акции протеста против того, чтобы эвакуированных из Уханя поселить у них в санаториях на карантин. Так, Яворовский райсовет заявил, что санаторий не может принимать таких людей, чтобы не подвергать опасности местных жителей. Обуховский райсовет принял такое же заявление.

Депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что эвакуированных поместят на 14-дневный карантин в санаторий "Пролисок" Обуховского района Киевской области. В санатории выступают против.

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас указывает, что в санатории нет канализации и все сливается в Днепр, что может плохо закончиться.

Эвакуация украинцев из Китая должна состояться сегодня. Она откладывается уже две недели.

Украинка Ирина Чуйко, находящаяся в Ухане, написала, что в соцсетях немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах.

"Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон, Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", - посетовала Чуйко.