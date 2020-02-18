30 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра В России За рубежом
Михаил Ходорковский (2016) | Фото: interfax.ru

Взыскание Ходорковским $50 млрд с России поставит крест на его политической карьере на родине

В случае, если вступит в силу решение суда по иску акционеров "ЮКОСа" к Российской Федерации и нашей стране придётся выплатить $50 млрд, бизнесмену Михаилу Ходорковскому "можно забыть о политической карьере на Родине". Такое мнение в свете принятого в Гааге решения высказал в разговоре с Накануне.RU ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Игорь Юшков.
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Напомним, апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров "ЮКОСа" на отмену решения о выплате им $50 млрд российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство. Решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 г. оставлено в силе. Россия оспорит решение в Верховном суде Нидерландов. Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более $100 млрд.

По мнению Юшкова, Россия будет подавать жалобу на такое решение и бороться за свою позицию, оттягивая окончание процесса.

"Сейчас выплачивать ни $50 млрд, ни другие крупные суммы Россия не хочет. Есть определённые проблемы с экономической ситуацией. Бюджет был свёрстан с профицитом, но после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию появились дополнительные расходы по социальным программам. Правительство будет думать, как повысить доходы. Возможно, грядёт увеличение налогов для того же нефтяного сектора. Лишних $50 млрд нет ни у страны, ни у "Роснефти"", - сказал Юшков.

Возможно, речь идёт о том, что наша страна будет пытаться отложить окончательное решение этого вопроса на период после 2024 г.

"Непонятно, чем закончится эта история. И это не совсем то, чего ожидал Ходорковский, который собирается строить политическую карьеру в нашей стране. Гаагский суд говорит о том, что ответчиком должна быть Российская Федерация. Деньги-то пойдут из бюджета, значит, пострадают россияне, сколько бы Ходорковский ни говорил, что платить будет некий "мифический народ"", - сказал Юшков.

(2005)|Фото: Николай Никитин/ИТАР-ТАСС

Когда Ходорковского арестовали, компания попала под процедуру банкротства.

"Основным покупателем активов "ЮКОСа" выступила "Роснефть". Бывшие акционеры говорили о том, что компанию довели до банкротства целенаправленно, что процедура проведена с нарушениями. В любом случае, если итогом станет штраф, деньги будет платить государство, то есть надо будет заново верстать бюджет, урезая расходы, в том числе, на социальные программы. Это невыгодно Ходорковскому. Эта история проиллюстрирует мысль о том, что олигархи выкачивают деньги из России", - сказал Юшков.

"Россия сейчас устанавливает приоритет отечественного права над международным. В свете этого наша страна, возможно, вообще не будет признавать решение суда. В этом случае акционеры "ЮКОСа" через всевозможные суды пытаться арестовать имущество России за рубежом. Возможны иски к "Газпрому" или "Роснефти". Если Ходорковский рассчитывает на политическую карьеру в нашей стране, он может сделать красивый шаг – сказать, что, "раз ответчики – не глава "Роснефти" Игорь Сечин, а государство, народ, я эти деньги дарю русскому народу". Но он – не единственный акционер, другие же не хотят реализовывать политические проекты в России. Да и Ходорковскому на политику нужны большие деньги, хоть он и не бедный человек. Любопытно посмотреть, чем всё закончится", – сказал Юшков.

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Взыскание Ходорковским $50 млрд с России поставит крест на его политической карьере на родине

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Теги: Михаил Ходорковский, ЮКОС, суд



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Ранее 15.05.2020 13:53 Мск РФ обжаловала решение Гааги о выплате $57 млрд акционерам ЮКОСа

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