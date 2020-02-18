30 Августа 2020
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карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

Карантин в школах Нового Уренгоя продлен еще на неделю

В школах Нового Уренгоя продлен карантин до 24 февраля включительно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Такое решение было принято на основании постановления главного государственного врача в городе Новый Уренгой Игоря Троянова. На дистанционное обучение школьники перешли с 12 по 18 февраля. Задания ученики получают через портал "Сетевой город".

Причиной карантина стал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. С 10 февраля по 16 февраля было зафиксировано 2282 заболевших, показатель заболеваемости по совокупному населению превышает пороговое значение на 72%.

Детские садики продолжают работу в штатном режиме, однако карантин введен в четырех группах в "Ладе", "Мальвине" и "Метелице".

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Карантин в школах Нового Уренгоя продлен еще на неделю

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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