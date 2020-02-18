Напавший на людей в московском храме арестован на два месяца

Суд в Москве арестовал до 16 апреля Ефима Ефимова, которого обвиняют в нападении с ножом на людей в храме Святителя Николая.

Как передает "Интерфакс", Ефимов не возражал против ареста. В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям Хулиганство" и Побои".

Следователь в суде заявил, что обвиняемый заранее планировал преступление, нашел орудие для его совершения и планировал скрыться. Ранее сам он на допросе сказал, что место преступления заранее не выбирал, а просто зашел в храм, который оказался рядом.

На вопрос о собственной вменяемости он ответить затруднился. "Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. Я не врач", - сказал Ефимов. По словам мужчины, накануне он пил пиво, иногда употребляет наркотические вещества.

Напомним, утром 16 февраля Ефимов с ножом ворвался в храм и попытался прорваться к алтарю, его остановили служители храма, которых он ранил - сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Некоторые СМИ сообщают, что в момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии.